Двое раненых попали в реанимацию после удара ВСУ по Масловой Пристани

Врачи оценивают как тяжёлое состояние двух граждан, которые получили ранения во время ракетного удара ВСУ по оздоровительному комплексу в посёлке Маслова Пристань в Белгородской области. Они находятся в реанимации. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.