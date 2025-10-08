Двое раненых попали в реанимацию после удара ВСУ по Масловой Пристани
Последствия удара ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области. Обложка © Telegram/Настоящий Гладков
Врачи оценивают как тяжёлое состояние двух граждан, которые получили ранения во время ракетного удара ВСУ по оздоровительному комплексу в посёлке Маслова Пристань в Белгородской области. Они находятся в реанимации. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
«Четверо отпущены на амбулаторное лечение. <…> Двое тяжёлых: один во второй больнице, другой в — областной больнице. Все остальные средней степени тяжести», — сказал он.
Напомним, утром 8 октября ВСУ нанесли удар по физкультурно-оздоровительному комплексу в Белгородской области, убив трёх человек. Среди них была молодая учительница, она как раз направлялась на занятия. По последним данным, пострадали 10 человек. Семеро из них были госпитализированы. СК возбудил уголовное дело по статье о теракте.
