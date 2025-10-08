Число раненых при смертельном ракетном ударе по ФОК под Белгородом достигло 10

Число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по посёлку Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области увеличилось до десяти. На месте найдены тела трёх погибших, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Семь женщин были доставлены в медицинские учреждения Белгорода, одна из них находится в тяжёлом состоянии. Три пострадавшие после оказания помощи продолжат лечение амбулаторно. Губернатор отметил, что вражеский удар пришёлся утром.

В результате здание ФОК было частично разрушено, также в двух многоквартирных домах повреждены кровли, окна, балконы и фасады. Осколками посечены 5 автомобилей. В аккаунте Гладкова также появились фото и видео с места трагедии.