Россия ответит на ракетный удар ВСУ по Белгороду массированной атакой на критически важные объекты Украины. Об этом предупредил депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Киев привык понимать только язык силы, и новая решительная операция со стороны России не заставит себя долго ждать.

«Будем отвечать на удар по Белгороду, как и отвечали, массированными атаками на скопление противника, любые военные базы, критически важную инфраструктуру ВПК Украины и на все объекты, уничтожение которых повлияет на боеспособность ВСУ. Всегда надо отвечать», — подчеркнул парламентарий в беседе с NEWS.ru.

Колесник дополнил, что ситуация развивается таким образом, что вскоре задавать вопросы будет уже некому, если Москва перейдёт к более решительным действиям. Депутат добавил, что Украине стоит готовиться к очередному массированному удару, это произойдёт в ближайшее время.

«В прошлый раз и без «Орешника» ударили в ответ на атаку ВСУ так, что все завопили», — подытожил член ГД РФ.