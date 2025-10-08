СК возбудил уголовное дело после ракетного удара ВСУ под Белгородом

Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по факту обстрела украинскими войсками посёлка Маслова Пристань в Белгородской области, где в результате погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

«По факту атаки украинских боевиков на посёлок Маслова Пристань Шебекинского округа Белгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате удара погибли трое гражданских — двое мужчин и женщина. Кроме того, не менее девяти мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

На месте работают следователи и криминалисты. Фиксируются обстоятельства происшествия, допрашиваются очевидцы, назначаются необходимые судебно‑медицинские экспертизы. Следствие собирает вещественные доказательства.