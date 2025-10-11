Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 17:50

Жителей Белгородской области предупредили о возможных отключениях света после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

В Белгородской области из-за украинских атак существует риск перебоев с электроснабжением. Губернатор региона Гладков предупредил об этом, отметив, что возможны веерные отключения.

«Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии», — написал он в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что украинские ракеты были сбиты системой ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Информация о последствиях, включая пострадавших, пока отсутствует.

Ещё два мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ
Ещё два мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar