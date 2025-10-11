Жителей Белгородской области предупредили о возможных отключениях света после атаки ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang
В Белгородской области из-за украинских атак существует риск перебоев с электроснабжением. Губернатор региона Гладков предупредил об этом, отметив, что возможны веерные отключения.
«Уважаемые жители области! После последнего вражеского обстрела возможны кратковременные веерные отключения электроэнергии», — написал он в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что украинские ракеты были сбиты системой ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Информация о последствиях, включая пострадавших, пока отсутствует.
