ПВО сбила несколько украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом

Украинские ракеты были сбиты системой ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Информация о последствиях, включая пострадавших, пока отсутствует, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты вражеские ракеты. Информация о пострадавших на данный момент не поступает», — написал он в Telegram-канале.

В Белгороде обломки вызвали возгорание мусора, которое сейчас тушат пожарные. Также зафиксированы повреждения коммерческого объекта: выбиты окна, пострадали кровля и фасад. Две машины получили повреждения. В Таврово (Белгородский район) повреждён кузов легкового автомобиля. В Дубовом осколки пробили кровлю частного дома. Все экстренные службы в настоящее время задействованы на местах ЧП.

Ранее сообщалось, что водитель грузового автомобиля погиб в результате целенаправленного удара со стороны ВСУ. Трагедия произошла в посёлке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а кабина транспортного средства была полностью уничтожена огнём.