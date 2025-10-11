Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 16:46

ПВО сбила несколько украинских ракет над Белгородом и Белгородским районом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Украинские ракеты были сбиты системой ПВО в небе над Белгородом и Белгородским районом. Информация о последствиях, включая пострадавших, пока отсутствует, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты вражеские ракеты. Информация о пострадавших на данный момент не поступает», — написал он в Telegram-канале.

В Белгороде обломки вызвали возгорание мусора, которое сейчас тушат пожарные. Также зафиксированы повреждения коммерческого объекта: выбиты окна, пострадали кровля и фасад. Две машины получили повреждения. В Таврово (Белгородский район) повреждён кузов легкового автомобиля. В Дубовом осколки пробили кровлю частного дома. Все экстренные службы в настоящее время задействованы на местах ЧП.
Ещё два мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ
Ещё два мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках ВСУ

Ранее сообщалось, что водитель грузового автомобиля погиб в результате целенаправленного удара со стороны ВСУ. Трагедия произошла в посёлке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области. От полученных ранений мужчина скончался на месте, а кабина транспортного средства была полностью уничтожена огнём.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar