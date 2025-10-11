ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке, есть пострадавшие

ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

«Украинские террористы нанесли удар дроном по автобусу маршрута №2 в жилом массиве «Комсомолец» (Никитовский район)», — написал он в Telegram-канале.

Кадры, обнародованные Приходько, свидетельствуют о повреждениях автобуса: выбитых стеклах и следах крови внутри и снаружи. Мэр Горловки уточнил, что в результате случившегося ранения получили четыре человека.

Трагический случай ранее произошёл и в Белгородской области. В посёлке Пролетарский Ракитянского района водитель грузового автомобиля погиб в результате целенаправленного удара со стороны ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.