11 октября, 15:05

Увеличилось число пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область

Обложка © Life.ru

В Беловском районе Курской области пострадал мужчина в результате атаки украинского беспилотника. О происшествии сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

«От вражеского БПЛА пострадал 41-летний мужчина в Беловском районе. У него минно-взрывные и множественные осколочные ранения. На карете скорой помощи его доставляют в областную больницу: наши врачи сделают всё возможное, чтобы стабилизировать его состояние и поставить на ноги», — говорится в сообщении.

Хинштейн отметил, что количество пострадавших в приграничье увеличивается. Ранее в тот же день супружеская пара пострадала при атаке на автомобиль в Рыльском районе. Также стало известно о гибели водителя грузовика в деревне Бирюковка Большесолдатского района от удара беспилотника.

Украинские беспилотники дважды атаковали парк в центре Донецка

Трагический случай произошёл и в Белгородской области. В посёлке Пролетарский Ракитянского района водитель грузового автомобиля погиб в результате целенаправленного удара со стороны ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков выразил свои соболезнования родным и близким погибшего.

