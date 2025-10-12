Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

12 октября, 19:46

Дрон ВСУ попал в автомобиль в Курской области, погибла женщина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

В Рыльском районе Курской области в результате атаки дрона ВСУ на гражданский автомобиль, в котором ехали четыре пассажира, погибла 40-летняя женщина. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Хинштейн.

По словам главы области, инцидент произошёл на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка. Хинштейн выразил соболезнования родным и близким погибшей, добавив, что три других пассажира автомобиля не пострадали.

«Вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на участке дороги между деревнями Ломакино и Акимовка Рыльского района. <…> К огромной скорби, в результате атаки на месте погибла 40-летняя женщина. Самые искренние соболезнования родным и близким. Ещё три пассажира — двое женщин и мужчина — к счастью, не пострадали», — говорится в сообщении губернатора.

Хинштейн попросил воздержаться от поездок в приграничье, так как это очень опасно.

Двое детей и взрослый пострадали при налёте дронов ВСУ на Белгородчину

Ранее сообщалось, что в Горловке шесть мирных жителей получили ранения в результате удара беспилотника ВСУ по городскому автобусу в жилом массиве «Комсомолец». Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

Антон Голыбин
