Росавиация: Ограничения на полёты введены в аэропорту Геленджика
Обложка © Life.ru
Аэропорт Геленджика ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в дополнение к действующему NOTAM (примечание для пилотов). Об этом сообщили в Росавиации.
«Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Аэропорт Волгограда также ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В Волгоградской области был объявлен режим опасности БПЛА, о чём уведомило местное управление МЧС.
