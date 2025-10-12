Росавиация: Ограничения на полёты введены в аэропорту Геленджика

Аэропорт Геленджика ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в дополнение к действующему NOTAM (примечание для пилотов). Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

Аэропорт Волгограда также ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В Волгоградской области был объявлен режим опасности БПЛА, о чём уведомило местное управление МЧС.