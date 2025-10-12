Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 октября, 20:49

Росавиация: Ограничения на полёты введены в аэропорту Геленджика

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Аэропорт Геленджика ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в дополнение к действующему NOTAM (примечание для пилотов). Об этом сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения (в дополнение к действующему NOTAM) на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

FPV-дроны атаковали многоквартирный дом и автомобиль в Шебекине
FPV-дроны атаковали многоквартирный дом и автомобиль в Шебекине

Аэропорт Волгограда также ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. В Волгоградской области был объявлен режим опасности БПЛА, о чём уведомило местное управление МЧС.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Росавиация
  • Общество
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar