Росавиация сообщила о временных ограничениях в работе аэропорта Волгограда

Аэропорт Волгограда ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация. В ведомстве пояснили, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.

«Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

В Волгоградской области также объявлен режим опасности БПЛА, сообщает местное управление МЧС.

Ранее сообщалось, что украинские FPV-дроны атаковали многоквартирный дом и автомобиль в городе Шебекино Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате налёта повреждено остекление двух квартир и фасад многоквартирного дома. Также в результате атаки дрона загорелся автомобиль. По предварительным данным, никто не пострадал.