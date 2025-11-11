Командир Вооружённых сил Украины (ВСУ) раскрыл данные о потерях в своём подразделении, опровергнув заявления киевского режима о минимальном количестве погибших и высокой эффективности западной техники. Об этом передаёт канадский телеканал CBC.

«Я уже семь месяцев командир. За это время через моё подразделение прошло около 2000 человек. Трёх четвертей из них здесь уже нет», — заявил украинский военный.

Он также выразил недовольство оборудованием, полученным в рамках военной помощи от НАТО. По его словам, системы радиоэлектронной борьбы, предназначенные для подавления сигналов, демонстрируют недостаточную эффективность против оптоволоконных беспилотников и не обеспечивают надёжной защиты.

Ранее стало известно, что в период с января по октябрь 2025 года в Вооружённых силах Украины было зафиксировано 176 321 случай дезертирства и самовольного оставления части. Большинство случаев — 155 286 — квалифицированы как самовольное оставление части, что является более мягким нарушением и иногда позволяет избежать уголовного наказания. Ещё 21 035 случаев пришлось на дезертирство. При этом лишь около 34 тысяч военнослужащих добровольно вернулись в часть.