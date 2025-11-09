С начала года более 176 тыс. боевиков бежали из ВСУ

С января по октябрь 2025 года в Вооружённых силах Украины (ВСУ) было зафиксировано 176 321 случай дезертирства и самовольного оставления части. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственного бюро расследований страны.

Большинство случаев — 155 286 — квалифицированы как самовольное оставление части, что является более мягким нарушением и иногда позволяет избежать уголовного наказания. Ещё 21 035 случаев пришлось на дезертирство. При этом лишь около 34 тысяч военнослужащих добровольно вернулись в часть.

Ежемесячно фиксируется примерно 17–18 тысяч случаев дезертирства и самовольного оставления части. Без учёта потерь убитыми и ранеными это практически соответствует притоку мобилизованных — около 20 тысяч, но не более 30 тысяч в месяц.

Ранее суд на Украине арестовал командира батальона, военнослужащие которого погибли во время церемонии награждения. Речь идёт об инциденте, произошедшем 1 ноября в Днепропетровской области, где в результате удара по военному построению погибли восемь ВСУшников, 40 человек получили ранения различной степени тяжести, а шесть военных в настоящее время числятся пропавшими без вести. Удар был нанесён по месту проведения награждения военнослужащих 35-го батальона морской пехоты, собравшихся по случаю годовщины создания подразделения. Государственное бюро расследований Украины официально уведомило о вручении подозрения командиру батальона.