ГБР Украины сообщило о подозрении комбату после удара по плацу, где награждали элиту ВСУ

Государственное бюро расследований Украины официально уведомило о вручении подозрения командиру батальона, организовавшему торжественное построение военнослужащих для проведения церемонии награждения, после чего по месту сбора личного состава ВСУ был нанесён ракетный удар. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Речь идёт об инциденте, произошедшем 1 ноября в Днепропетровской области, где в результате удара по военному построению погибли восемь ВСУшников, 40 человек получили ранения различной степени тяжести, а шесть военных в настоящее время числятся пропавшими без вести. Удар был нанесён по месту проведения награждения военнослужащих 35-го батальона морской пехоты, собравшихся по случаю годовщины создания подразделения.

Один из участников событий подтвердил украинским СМИ потери. По его словам, в момент удара ВС РФ погодные условия были неблагоприятными. Беспилотники в воздухе отсутствовали. Это позволило предположить, что кто-то из украинских военных «слил» российским бойцам информацию о месте проведения мероприятия.

Напомним, что 1 ноября российские войска нанесли удар ракетами «Искандер» по Днепропетровской области, где проходило награждение военнослужащих 35-й бригады морской пехоты ВСУ. До недавнего времени подробности этого инцидента оставались неясными, и обе стороны не спешили раскрывать информацию. Обнародование деталей стало возможным не благодаря официальным источникам, а из-за личной трагедии украинского журналиста ТСН, который сообщил о гибели своего брата, служившего в элитном подразделении этой бригады.