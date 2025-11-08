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Опубликовано 8 ноября 2025, 09:19

ВС РФ освободили населённый пункт Волчье в Днепропетровской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Подразделения группировки войск «Восток» в течение прошедших суток полностью освободили населённый пункт Волчье в Днепропетровской области. Официальное подтверждение было опубликовано пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населённого пункта Волчье Днепропетровской области», — заявили в военном ведомстве.

Данный успех позволил российским подразделениям укрепить свои позиции и создать плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь украинской обороны.

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Ранее сообщалось о нанесении российскими Вооружёнными силами ракетного удара по дислокации украинского полка, специализирующегося на беспилотных системах, в Донецкой Народной Республике. Объектом атаки стал район концентрации личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ в окрестностях Варваровки.

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Алиса Хуссаин
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