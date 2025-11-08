Подразделения группировки войск «Восток» в течение прошедших суток полностью освободили населённый пункт Волчье в Днепропетровской области. Официальное подтверждение было опубликовано пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и завершили освобождение населённого пункта Волчье Днепропетровской области», — заявили в военном ведомстве.

Данный успех позволил российским подразделениям укрепить свои позиции и создать плацдарм для дальнейшего продвижения вглубь украинской обороны.

Ранее сообщалось о нанесении российскими Вооружёнными силами ракетного удара по дислокации украинского полка, специализирующегося на беспилотных системах, в Донецкой Народной Республике. Объектом атаки стал район концентрации личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ в окрестностях Варваровки.