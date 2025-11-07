Удар «Искандера» накрыл украинский полк БПЛА под Варваровкой в ДНР

Российские военные нанесли ракетный удар по месту дислокации украинского полка беспилотных систем в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Момент удара «Искандера» по 411 отдельному полку беспилотных систем ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

После проведения дополнительной разведки с помощью дрона-разведчика было принято решение о применении оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Целью удара стал район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ в районе населённого пункта Варваровка.

«Минобороны России распространило кадры объективного контроля нанесения ракетного удара по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники 411-го отдельного полка беспилотных систем ВСУ в районе населённого пункта Варваровка Донецкой Народной Республики на краматорско-дружковском направлении СВО», — пояснили в военном ведомстве.

Ранее экс-нардеп, в настоящее время исполняющий обязанности командира роты дронов ВСУ, Игорь Луценко сообщил, что в октябре рекордное число военнослужащих (21 602 человека) покинуло украинскую армию по небоевым причинам. Офицер утверждает, что по официальной статистике ВС Украины теряют одного человека каждые две минуты, а реальные цифры могут быть выше из-за незарегистрированных случаев самовольного ухода из части и дезертирства. Он считает массовое дезертирство главной проблемой армии и большей угрозой для Украины, чем тактическое отступление. Луценко подчёркивает, что разбегающийся фронт представляет реальную опасность для существования страны.