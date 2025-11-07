«‎Разбегающаяся армия»: Из ВСУ каждые 2 минуты дезертирует солдат

Рекордное число военнослужащих — 21 602 человека — покинули ряды ВСУ в октябре по небоевым причинам. Об этом сообщил бывший нардеп, а ныне командир роты дронов Игорь Луценко. Он заявил, что, согласно официальной статистике, украинская армия теряет по одному человеку каждые две минуты.

«Каждые две минуты из нашей армии бежит человек. Это только официальные данные. А на самом деле много случаев самовольного ухода части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии. Откатывающаяся армия — это армия, которая ещё способна победить. Разбегающаяся армия, которая от месяца к месяцу теряет все больше людей из-за дезертирства и бегства из частей, — вот что реальная опасность для существования Украины», — пишет Луценко.

Он указал на то, что проблема номер один — это массовое дезертирство, которое представляет более серьёзную угрозу, чем тактическое отступление. Луценко настаивает, что реальная опасность для страны исходит не от откатывающегося, а от разбегающегося фронта.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ теперь относит пропавших без вести военнослужащих к категории дезертиров. В 71-й отдельной егерской бригаде сложилась практика, при которой командный состав фиксирует пропавших без вести военнослужащих (в том числе во время штурмов или на боевых позициях) как совершивших самовольное оставление части.