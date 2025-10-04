Валдайский форум
4 октября, 05:24

Младшие командиры ВСУ разрешают солдатам дезертировать на Харьковщине

В Харьковской области младший командный состав украинской армии сознательно отпускает подчинённых в самовольное оставление части. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Отмечаются случаи, когда младшие командиры сознательно распускают свой личный состав в СОЧ (самовольное оставление части — прим. Life.ru), осознавая некомпетентность вышестоящего командования и невозможность выполнения поставленных задач», — говорится в сообщении.

Особенно часто подобные случаи происходят в 425-м отдельном штурмовом полку. Там младшие командиры, понимая отсутствие перспектив выполнить поставленные задачи, сами разрешают подчинённым покидать позиции.

ВСУ потеряли до роты бойцов, окружённых под Синельниково в Харьковской области
Ранее сообщалось, что для удержания позиций под селом Хатнее Киев перебросил на этот участок фронта иностранных наёмников. Из-за низкой мотивации украинских военных туда направили подразделение латиноамериканцев численностью до роты.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Милена Скрипальщикова
