В Харьковской области младший командный состав украинской армии сознательно отпускает подчинённых в самовольное оставление части. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

«Отмечаются случаи, когда младшие командиры сознательно распускают свой личный состав в СОЧ (самовольное оставление части — прим. Life.ru), осознавая некомпетентность вышестоящего командования и невозможность выполнения поставленных задач», — говорится в сообщении.

Особенно часто подобные случаи происходят в 425-м отдельном штурмовом полку. Там младшие командиры, понимая отсутствие перспектив выполнить поставленные задачи, сами разрешают подчинённым покидать позиции.

Ранее сообщалось, что для удержания позиций под селом Хатнее Киев перебросил на этот участок фронта иностранных наёмников. Из-за низкой мотивации украинских военных туда направили подразделение латиноамериканцев численностью до роты.