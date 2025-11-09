На Украине арестовали комбата после гибели военных при награждении

Суд на Украине арестовал командира батальона, военнослужащие которого погибли 1 ноября во время церемонии награждения в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинское госбюро расследований (ГБР) в своём Telegram-канале.

«Центральный районный суд города Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру одного из батальонов, который, несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ, собрал личный состав для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября», — уточнили в ведомстве.

Речь идёт об инциденте, произошедшем 1 ноября в Днепропетровской области, где в результате удара по военному построению погибли восемь ВСУшников, 40 человек получили ранения различной степени тяжести, а шесть военных в настоящее время числятся пропавшими без вести. Удар был нанесён по месту проведения награждения военнослужащих 35-го батальона морской пехоты, собравшихся по случаю годовщины создания подразделения.

Ранее государственное бюро расследований Украины официально уведомило о вручении подозрения командиру батальона, организовавшему торжественное построение военнослужащих для проведения церемонии награждения. Один из участников событий подтвердил украинским СМИ потери. По его словам, в момент удара ВС РФ погодные условия были неблагоприятными. Беспилотники в воздухе отсутствовали. Это позволило предположить, что кто-то из украинских военных «слил» российским бойцам информацию о месте проведения мероприятия.