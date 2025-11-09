Россия и США
9 ноября, 00:44

На Украине арестовали комбата после гибели военных при награждении

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rawf8

Суд на Украине арестовал командира батальона, военнослужащие которого погибли 1 ноября во время церемонии награждения в Днепропетровской области. Об этом сообщает украинское госбюро расследований (ГБР) в своём Telegram-канале.

«Центральный районный суд города Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей командиру одного из батальонов, который, несмотря на запрет Генерального штаба ВСУ, собрал личный состав для проведения торжеств на Днепропетровщине 1 ноября», — уточнили в ведомстве.

Речь идёт об инциденте, произошедшем 1 ноября в Днепропетровской области, где в результате удара по военному построению погибли восемь ВСУшников, 40 человек получили ранения различной степени тяжести, а шесть военных в настоящее время числятся пропавшими без вести. Удар был нанесён по месту проведения награждения военнослужащих 35-го батальона морской пехоты, собравшихся по случаю годовщины создания подразделения.

Появились подробности «визита» российского «Искандера» на парадное построение ВСУ
Появились подробности «визита» российского «Искандера» на парадное построение ВСУ

Ранее государственное бюро расследований Украины официально уведомило о вручении подозрения командиру батальона, организовавшему торжественное построение военнослужащих для проведения церемонии награждения. Один из участников событий подтвердил украинским СМИ потери. По его словам, в момент удара ВС РФ погодные условия были неблагоприятными. Беспилотники в воздухе отсутствовали. Это позволило предположить, что кто-то из украинских военных «слил» российским бойцам информацию о месте проведения мероприятия.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
