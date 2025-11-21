Безвозвратные потери: Стало известно, сколько бойцов ВСУ погибло за время боёв за Купянск
ВСУ потеряли около 3,2 тысячи бойцов за время боёв за Купянск
В ходе боёв за Купянск украинская армия понесла значительные потери: около 3,2 тысяч военнослужащих погибли. Кроме того, около 6,5 тысяч бойцов ВСУ, как сообщает SHOT, оказались заблокированы в районе Купянска-Узлового.
По данным Telegram-анала, украинские подразделения разместились в населённых пунктах Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка. Предпринятая Киевом попытка создать блокаду для остановки наступления ВС РФ на этом направлении потерпела крах, обернувшись для ВСУ огромными потерями убитыми и ранеными.
Общие потери ВСУ в боях за город составили около 3200 человек, из которых почти 1,5 тысячи военнослужащих дезертировали, а 400 человек оказались в плену. Значительное число погибших остались на поле боя без возможности эвакуации и медицинской помощи из-за постоянной угрозы со стороны украинских дронов.
В Харьковской области также зафиксированы значительные потери среди мобилизованных бойцов ВСУ, отправленных в зону боевых действий. Сообщается, что около 600 человек, призванных в армию через ТЦК, погибли, не имея достаточной подготовки для участия в штурмовых операциях.
Напомним, накануне президенту России Владимиру Путину сообщили об освобождении Купянска в Харьковской области. Также освобождено более 80% территории Волчанска и свыше 75% Красноармейска (Покровска). Кроме того, бои ведутся уже внутри Константиновки (ДНР).
