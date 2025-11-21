По данным Telegram-анала, украинские подразделения разместились в населённых пунктах Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка и Колесниковка. Предпринятая Киевом попытка создать блокаду для остановки наступления ВС РФ на этом направлении потерпела крах, обернувшись для ВСУ огромными потерями убитыми и ранеными.

Общие потери ВСУ в боях за город составили около 3200 человек, из которых почти 1,5 тысячи военнослужащих дезертировали, а 400 человек оказались в плену. Значительное число погибших остались на поле боя без возможности эвакуации и медицинской помощи из-за постоянной угрозы со стороны украинских дронов.