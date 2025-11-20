Герасимов сообщил Путину об освобождении Купянска

Российские войска полностью освободили город Купянск в Харьковской области. Об этом глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину.

«Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжают уничтожение формирований Украины, окружённых на левом берегу реки Оскол», — сказал Герасимов.

В ответ на уточняющий вопрос президента о завершении всех работ, командующий группировкой войск «Запад» подтвердил, что задача выполнена полностью.

Как ранее сообщал Life.ru, в четверг, 20 ноября, Путин побывал на одном из командных пунктов группировки войск «Запад». Президент провёл рабочее совещание с высшим военным руководством, включая начальника Генерального штаба ВС РФ и представителей оперативного управления. В обсуждении приняли участие командующие группировками «Запад» и «Юг».