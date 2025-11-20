В Кремле заявили о посещении Путиным командного пункта группировки «Запад»

«Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», — сообщил представитель Кремля.

Путину показали обращение потерявшего ноги бойца СВО, которому он помог два года назад

Путину показали обращение потерявшего ноги бойца СВО, которому он помог два года назад

Ранее Владимир Путин предоставил иностранным гражданам, участвующим в специальной военной операции, возможность в упрощённом порядке получить российское гражданство или вид на жительство. Указ главы государства предусматривает специальные льготные условия для этой категории лиц, связанные с их участием в СВО.