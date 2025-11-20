Россия и США
20 ноября, 18:18

В Кремле заявили о посещении Путиным командного пункта группировки «Запад»

Обложка © Life.ru

В четверг, 20 ноября, президент России Владимир Путин побывал на одном из командных пунктов группировки войск «Запад». Информацию об этом журналистам передал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», — сообщил представитель Кремля.

Президент провёл рабочее совещание с высшим военным руководством, включая начальника Генерального штаба ВС РФ и представителей оперативного управления. В обсуждении приняли участие командующие группировками «Запад» и «Юг». На встрече были заслушаны доклады о текущей обстановке в районах Константиновки, Краматорска и вокруг Купянска. Путин, по словам Пескова, констатировал успешное выполнение всех задач, поставленных на предыдущем совещании с военными.
Ранее Владимир Путин предоставил иностранным гражданам, участвующим в специальной военной операции, возможность в упрощённом порядке получить российское гражданство или вид на жительство. Указ главы государства предусматривает специальные льготные условия для этой категории лиц, связанные с их участием в СВО.

Наталья Демьянова
