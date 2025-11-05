Путин упростил получение гражданства РФ для иностранцев — участников СВО

Президент России Владимир Путин утвердил временный упрощённый порядок получения российского гражданства и вида на жительство для иностранцев, участвующих в специальной военной операции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: 1. Утвердить прилагаемые: а) положение о временном порядке приёма в гражданство России отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства; б) положение о временном порядке выдачи вида на жительство в России отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в тексте документа.

Указ предусматривает специальные процедуры для иностранных граждан, связанные с их участием в СВО.

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что военнослужащие в зоне специальной военной операции олицетворяют консолидацию многонационального населения России. Президент акцентировал внимание на том, что солдаты и офицеры в боевых условиях демонстрируют межэтническое сплочение и боевое товарищество, совместно участвуя в защите национальных интересов и подтверждая общность народов страны.