Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

5 ноября, 18:37

Путин упростил получение гражданства РФ для иностранцев — участников СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Videographer_42

Президент России Владимир Путин утвердил временный упрощённый порядок получения российского гражданства и вида на жительство для иностранцев, участвующих в специальной военной операции. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Постановляю: 1. Утвердить прилагаемые: а) положение о временном порядке приёма в гражданство России отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства; б) положение о временном порядке выдачи вида на жительство в России отдельным категориям иностранных граждан и лиц без гражданства», — говорится в тексте документа.

Указ предусматривает специальные процедуры для иностранных граждан, связанные с их участием в СВО.

Путин назвал героями бойцов СВО и журналистов, рассказывающих о них

Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что военнослужащие в зоне специальной военной операции олицетворяют консолидацию многонационального населения России. Президент акцентировал внимание на том, что солдаты и офицеры в боевых условиях демонстрируют межэтническое сплочение и боевое товарищество, совместно участвуя в защите национальных интересов и подтверждая общность народов страны.

