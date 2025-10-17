Сектор Газа
17 октября, 17:10

Путин назвал героями бойцов СВО и журналистов, рассказывающих о них

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин назвал бойцов СВО и военных журналистов героями, объединёнными общими убеждениями. С соответствующей речью глава государства выступил в ходе торжественного мероприятия, посвящённого 20-летнему юбилею телеканала RT.

Российский лидер подчеркнул, что как бойцы с линии соприкосновения, так и корреспонденты, освещающие их работу, демонстрируют подлинное мужество и героизм. Он отметил, что во время общения участники мероприятия производили впечатление единой семьи, сплочённой общими ценностями и целями. По мнению Путина, именно в этом заключается особая значимость работы журналистов, освещающих специальную военную операцию.

Напомним, что празднование 20-летия телеканала RT проходит в Большом театре, куда прибыл Владимир Путин для участия в торжественной церемонии. На мероприятии ему представили документальные ленты RT, посвящённые российским военным в зоне СВО. Кроме того, президент лично пообщался с героями документальных проектов, чьи подвиги были запечатлены съёмочными группами телеканала.

