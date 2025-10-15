Путин хранит дома иконы со следами от пуль, подаренные бойцами СВО

Президент России Владимир Путин обязательно встретится с бойцами спецоперации, которые подарили ему иконы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В ходе брифинга он также раскрыл подробности предстоящей встречи.

«Когда график президента позволит, когда он примет решение, он сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю», — заявил Песков.

Представитель Кремля также подтвердил, что иконы хранятся в личной резиденции Путина.

Напомним, что на день рождения президенту России преподнесли уникальный подарок — иконы, побывавшие на фронте. На них Путин разглядел вмятины от пуль. Именно образы святых спасли солдат от гибели.