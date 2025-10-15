Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 октября, 10:20

Путин хранит дома иконы со следами от пуль, подаренные бойцами СВО

В Кремле рассказали, когда Путин встретится с бойцами СВО, подарившими ему иконы

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин обязательно встретится с бойцами спецоперации, которые подарили ему иконы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В ходе брифинга он также раскрыл подробности предстоящей встречи.

«Когда график президента позволит, когда он примет решение, он сам анонсировал, что такая встреча обязательно у него состоится. Захочет ли президент это делать публично, я не знаю», — заявил Песков.

Представитель Кремля также подтвердил, что иконы хранятся в личной резиденции Путина.

Судьба России всегда исключительно в руках народа, заявил Путин
Судьба России всегда исключительно в руках народа, заявил Путин

Напомним, что на день рождения президенту России преподнесли уникальный подарок — иконы, побывавшие на фронте. На них Путин разглядел вмятины от пуль. Именно образы святых спасли солдат от гибели.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar