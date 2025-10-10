Судьба России всегда исключительно в руках народа, заявил Путин
Обложка © Life.ru
Судьба России зависит от народа, а в настоящее время ключевую роль играют военные. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Душанбе.
«Почему с военными — мне кажется, понятно: потому что судьба России в значительной степени, она всегда исключительно в руках народа России, но сейчас на переднем плане, на фронте в прямом и переносном смысле этого слова, находятся наши военные, и они решают задачи судьбоносного характера для нашей страны», — сказал глава государства, отвечая на вопрос, почему в свой день рождения он провёл встречу с военными.
В качестве подарка на день рождения президенту были преподнесены две иконы, обладающие особой историей: они сопровождали российских бойцов и, по их свидетельствам, спасли им жизни.
Напомним, что в своей день рождения президент получил поздравления от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Белоруссии Александра Лукашенко, северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также президента Азербаджайна Ильхама Алиева. График главы России остался рабочим, несмотря на праздник.
Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.