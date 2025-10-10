С самого начала специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин последовательно демонстрировал решимость противостоять дальнейшему расширению НАТО на восток. Как пишет американское издание American Thinker, российский лидер изначально обозначил чёткие красные линии для западных стран.

«Он дал понять Западу, что любое дальнейшее соблазнение или подрывная деятельность в отношении Белоруссии, Грузии или России в целом не будет приветствоваться и будут встречены силой», — говорится в материале.

Публикация подчёркивает, что Украина в значительной степени уже утрачена для Запада как потенциальный геополитический актив. Автор аналитического материала обращает внимание на неизменную позицию российского руководства, направленную на формальное предотвращение вступления Украины в североатлантический альянс.

Между тем военный аналитик прогнозирует, что возможные переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским могут привести к исчезновению нынешней украинской государственности. Он полагает, что Киев не сможет принять предложенные условия без разрушения фундаментальных основ своего государства. Важным требованием со стороны России является отказ Украины от стремления вступить в НАТО.