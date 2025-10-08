Возможные переговоры президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского приведут к завершению существования нынешней украинской государственности. Такое мнение выразил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

«Прямые переговоры Владимира Зеленского с Владимиром Путиным станут концом существующего на Украине политического режима», — указал специалист в беседе с «Лентой.ру».

По его оценке, дипломатическое урегулирование конфликта сейчас невозможно из-за критически важных для Москвы условий, которые Киев не может принять без разрушения основ своей государственности. Среди ключевых требований России — отказ Украины от вступления в НАТО и прекращение давления на русскоязычное население, включая каноническую Украинскую православную церковь.

А ранее Life.ru писал, что Москва не имеет возможности готовить встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским из-за приостановки переговорного процесса Киевом. В Кремле уточнили, что киевский режим не спешит с продолжением стамбульского процесса.