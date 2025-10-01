Песков заявил об отсутствии условий для подготовки встречи Путина и Зеленского

Москва не имеет возможности готовить встречу президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским из-за приостановки переговорного процесса Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

«Вы знаете, что сейчас возникла в переговорном процессе пауза. Именно переговорный процесс на экспертном уровне способен подготовить контакты на высшем уровне. Сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему», — объяснил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что киевский режим не спешит с продолжением стамбульского процесса, не даёт ответа на переданные проекты документов и предложение о создании трёх рабочих групп.

Ранее Песков заявил о сохранении готовности РФ к политическому урегулированию украинского конфликта дипломатическими методами. Представитель Кремля подчеркнул, что российская сторона остаётся открытой для решения всех вопросов, включая текущий кризис, через переговоры и политические контакты. Одновременно с этим Песков отметил продолжающуюся работу по укреплению национальных Вооружённых сил, подтвердив, что приоритетом для руководства страны остаётся поиск мирного пути урегулирования ситуации.