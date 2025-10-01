Интервидение
1 октября, 10:05

Песков назвал приоритетный для Кремля сценарий разрешения конфликта на Украине

Песков заявил об открытости РФ к дипломатическому решению конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Российская Федерация сохраняет готовность к политическому урегулированию конфликта на Украине через дипломатические каналы. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«И оставаясь открытыми для того, чтобы решать все проблемы, включая украинский кризис, посредством дипломатических переговоров и политических контактов», — подчеркнул он.

Представитель Кремля заметил, что Россия одновременно продолжает укреплять свои Вооружённые силы, оставаясь при этом сторонником мирного разрешения конфликта. Песков подтвердил, что дипломатический путь решения украинского кризиса остаётся приоритетным для российского руководства.

«Много таких бравад»: Песков оценил угрозы Украины «достать» до любой точки России
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговорные позиции Украины продолжают последовательно ухудшаться с каждым днём. По его оценке, текущая ситуация приводит к постоянному ослаблению позиций украинской стороны в возможных переговорных процессах.

Анастасия Никонорова
