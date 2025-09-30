«Много таких бравад»: Песков оценил угрозы Украины «достать» до любой точки России
Песков: В Кремле негативно восприняли слова о возможных ударах ВСУ по РФ
Обложка © Life.ru
В Кремле негативно оценили слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о возможности наносить удары по территории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Негативно, конечно же. Заявление не новое, много таких бравад мы слышим. Но ситуация на линии фронтов совсем иная. Там бравады нет со стороны киевского режима», — сказал Песков журналистам.
По словам представителя Кремля, подобные заявления не меняют реального положения дел на фронте.
Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига в кулуарах Варшавского форума по безопасности разразился угрозами в адрес России. Он заявил, что у Киева якобы есть оружие, которое достанет до любых объектов на территории нашей страны.
