29 сентября, 14:59

Сибига заявил, что украинское оружие теперь достанет до любых объектов в России

Обложка © ТАСС / Zuma

Глава МИД Украины Андрей Сибига в кулуарах Варшавского форума по безопасности разразился угрозами в адрес России. Он заявил, что у Киева якобы есть оружие, которое достанет до любых объектов на территории РФ.

«На сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, украинское оружие и украинская армия достанут любые военные объекты на их территории», — приводит TSN слова Сибиги.

«Зеленский очень просил»: Келлог высказался о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk
«Зеленский очень просил»: Келлог высказался о возможной передаче Киеву ракет Tomahawk

А ранее спецпредставитель президента США Кит Келлог намекнул, что Дональд Трамп дал Украине «зеленый свет» на применение дальнобойного вооружения для ударов вглубь российской территории. Келлог отметил, что, по его мнению, в РФ «нет неприкосновенных мест», однако от прямого ответа он уклонился.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

