26 сентября, 11:05

Песков заявил об ухудшении переговорных позиций Украины с каждым днём

Обложка © Life.ru

Переговорные позиции Украины продолжают ухудшаться с каждым днём. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

«С каждым днём положение и переговорные позиции Украины ухудшаются», — сказал Песков.

Песков: Мнение Зеленского о конфликте на Украине контрастирует с позицией России
Ранее Песков охарактеризовал позицию киевского режима как пассивную в вопросах урегулирования. В то же время президент США Дональд Трамп заявил о приложении усилий для прекращения боевых действий на Украине, выразив надежду на достижение прогресса. Он отметил, что благодаря хорошим отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным изначально считал данный конфликт потенциально простым для урегулирования, но признал возможность непредвиденных осложнений в ситуации.

  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
