Песков заявил об ухудшении переговорных позиций Украины с каждым днём

Переговорные позиции Украины продолжают ухудшаться с каждым днём. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.

Песков: Мнение Зеленского о конфликте на Украине контрастирует с позицией России

