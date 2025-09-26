Песков заявил об ухудшении переговорных позиций Украины с каждым днём
Обложка © Life.ru
Переговорные позиции Украины продолжают ухудшаться с каждым днём. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов.
«С каждым днём положение и переговорные позиции Украины ухудшаются», — сказал Песков.
Ранее Песков охарактеризовал позицию киевского режима как пассивную в вопросах урегулирования. В то же время президент США Дональд Трамп заявил о приложении усилий для прекращения боевых действий на Украине, выразив надежду на достижение прогресса. Он отметил, что благодаря хорошим отношениям с президентом РФ Владимиром Путиным изначально считал данный конфликт потенциально простым для урегулирования, но признал возможность непредвиденных осложнений в ситуации.
