24 сентября, 10:31

Песков: Мнение Зеленского о конфликте на Украине контрастирует с позицией России

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Мнение Владимира Зеленского по вопросу украинского конфликта явно контрастирует с точкой зрения России на эту ситуацию. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, мог ли киевский главарь повлиять на позицию главы США Дональда Трампа.

«Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел», сказал спикер Кремля.

Дмитрий Песков также прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Казахстане. Он напомнил, что российский лидер уже предлагал главе киевского режима увидеться в Москве, но на Банковой предпочитают громкие разговоры, поэтому экс-юморист от поездки отказался.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

