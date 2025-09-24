Песков: Мнение Зеленского о конфликте на Украине контрастирует с позицией России
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Мнение Владимира Зеленского по вопросу украинского конфликта явно контрастирует с точкой зрения России на эту ситуацию. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, мог ли киевский главарь повлиять на позицию главы США Дональда Трампа.
«Это видение абсолютно контрастирует с нашим пониманием нынешнего положения дел», — сказал спикер Кремля.
Дмитрий Песков также прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским в Казахстане. Он напомнил, что российский лидер уже предлагал главе киевского режима увидеться в Москве, но на Банковой предпочитают громкие разговоры, поэтому экс-юморист от поездки отказался.
