Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Казахстане. Об этом экс-комик сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Все мы, все наши команды, предложили встретиться в Турции, Саудовской Аравии, Катаре, в нейтральной Европе, такой как Австрия, Швейцария. Если хотите, то, например, в Казахстане», — сказал Зеленский.

При этом на Генассамблее ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский проигнорировал все вопросы о возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что на повторные вопросы о сроках проведения нового раунда переговоров по урегулированию конфликта он также не стал давать комментариев. Главарь киевского режима проигнорировал все заданные ему вопросы относительно перспектив диалога с российской стороной.