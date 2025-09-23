Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

23 сентября, 14:04

Зеленский промолчал в ответ на вопрос о встрече с Путиным

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicolas Economou

Главарь киевского режима Владимир Зеленский отказался отвечать на вопросы журналистов о возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и перспективах новых переговоров с Россией. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из штаб-квартиры ООН.

Бывший комик прибыл на заседание Генассамблеи в сопровождении лиц в гражданской одежде, одетый в чёрный пиджак и брюки. На повторные вопросы о сроках проведения нового раунда переговоров по урегулированию конфликта он также не стал давать комментариев. Корреспондент агентства отметил, что Зеленский проигнорировал все заданные ему вопросы относительно перспектив диалога с российской стороной.

Напомним, что ранее Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным и президентом США Дональдом Трампом без предварительных условий.

В Нью-Йорке стартовала юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённая достижениям в сфере мира, развития и прав человека за последние 80 лет. Тематические дебаты высокого уровня пройдут с 23 по 27 и 29 сентября, где выступления планируют представители 195 делегаций. Председательствует на сессии бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Российскую делегацию на мероприятии возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее сообщалось, что Зеленский на Генассамблее ООН будет требовать усиления международной военной помощи Украине. Не исключено, что экс-комик будет просить у главы Белого дома Дональда Трампа ввести новые санкции против России. Отмечается, что за кулисами Киев готовится к новому этапу конфликта, в котором будет больше полагаться на себя.

Юлия Сафиулина
