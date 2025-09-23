Главарь киевского режима Владимир Зеленский отказался отвечать на вопросы журналистов о возможности встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и перспективах новых переговоров с Россией. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости» из штаб-квартиры ООН.

Бывший комик прибыл на заседание Генассамблеи в сопровождении лиц в гражданской одежде, одетый в чёрный пиджак и брюки. На повторные вопросы о сроках проведения нового раунда переговоров по урегулированию конфликта он также не стал давать комментариев. Корреспондент агентства отметил, что Зеленский проигнорировал все заданные ему вопросы относительно перспектив диалога с российской стороной.

Напомним, что ранее Зеленский заявлял о готовности встретиться с Путиным и президентом США Дональдом Трампом без предварительных условий.

В Нью-Йорке стартовала юбилейная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, посвящённая достижениям в сфере мира, развития и прав человека за последние 80 лет. Тематические дебаты высокого уровня пройдут с 23 по 27 и 29 сентября, где выступления планируют представители 195 делегаций. Председательствует на сессии бывший министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Российскую делегацию на мероприятии возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров.