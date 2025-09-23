Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 06:36

Токаев после встречи с Зеленским призвал искать выход из конфликта на Украине

Владимир Зеленский встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский встретился с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после встречи с Владимиром Зеленским заявил о необходимости продолжать дипломатические усилия для прекращения украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — говорится в сообщении.

Помимо обсуждения ситуации вокруг Украины, Токаев и Зеленский затронули вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Переговоры прошли в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп завтра встретится с Зеленским, руководством Аргентины и ЕС
Трамп завтра встретится с Зеленским, руководством Аргентины и ЕС

Ранее на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Владимир Зеленский встретился со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Главарь киевского режима сообщил в соцсети X, что они обсудили ситуацию на фронте, а также вопросы поставок вооружений. По словам Зеленского, речь шла о сотрудничестве с Вашингтоном, включая соглашения по беспилотникам и закупке американского оружия.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Касым Жомарт Токаев
  • Казахстан
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar