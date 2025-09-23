Токаев после встречи с Зеленским призвал искать выход из конфликта на Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после встречи с Владимиром Зеленским заявил о необходимости продолжать дипломатические усилия для прекращения украинского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

«Владимир Зеленский изложил свой взгляд на ситуацию на Украине. Президент Казахстана высказал мнение, что в этой чрезвычайно сложной ситуации нужно продолжить дипломатическую работу с целью поиска путей прекращения конфликта», — говорится в сообщении.

Помимо обсуждения ситуации вокруг Украины, Токаев и Зеленский затронули вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сферах. Переговоры прошли в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.