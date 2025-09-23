На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке главарь киевского режима Владимир Зеленский провёл переговоры со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Они обсудили ситуацию на фронте и соглашения по вооружениям. Об этом экс-комик сообщил в соцсети X.

«Я проинформировал его о ситуации на фронте и результатах контрнаступательной операции в районе Доброполья и Покровска. Мы также затронули тему развития сотрудничества между Украиной и США, в том числе взаимовыгодных соглашений по беспилотникам и закупке американского оружия, которые Украина предложила США», — написал Зеленский.

Отдельно отмечается, что Украина проявляет высокую заинтересованность в скорейшем заключении этих соглашений. Кроме того, стороны затронули вопросы гарантий безопасности и укрепления защиты воздушного пространства Незалежной.