Новый постпред США при ООН призвал Москву и Киев к прямым переговорам

Соединённые Штаты призывают Россию к прямым переговорам с Украиной по урегулированию текущего конфликта. Об этом, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил новый постоянный представитель США во всемирной организации Майк Уолтц.

«Я призываю Россию провести прямые переговоры с Украиной, чтобы положить конец этой войне», — заявил дипломат.

Он обратил внимание, что американская сторона потратила «огромное количество сил и времени» на решение украинского конфликта.

В пятницу, 19 сентября, верхняя палата американского Конгресса утвердила кандидатуру Уолтца на должность постпреда США в Организации Объединённых Наций. На следующий день он дал присягу в Госдепартаменте.