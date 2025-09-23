Эрдоган заявил, что не верит в скорое урегулирование конфликта на Украине

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не верит в то, что конфликт на Украине может закончиться в ближайшем будущем. Об этом он заявил во время общения с телеканалом Fox News.

«Я не очень верю, что это случится», — сказал президент Турции, отвечая на вопрос, считает ли он, что украинский конфликт в скором времени завершится.