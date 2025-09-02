Эрдоган заявил о необходимости встречи Путина и Зеленского
Эрдоган: Для позитивных результатов на Украине требуется диалог на высшем уровне
Обложка © Telegram / Recep Tayyip Erdoğan
Чтобы добиться ощутимых сдвигов в разрешении украинского кризиса, необходима встреча лидеров государств, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшем в понедельник в Китае, состоялись переговоры между лидерами Турции и России Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным.
«Мы стремимся к постепенному повышению уровня переговоров. Мы должны преобразовать надежду на мир в конкретные, ориентированные на решения результаты. Для этого мы должны решать этот вопрос на уровне руководства», — сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Китая.
Канцелярия лидера Турции сообщила, что на этой встрече также обсуждались вопросы двусторонних отношений и ситуация в регионе, включая положение на Украине.
Напомним, что третий раунд переговоров РФ и Украины прошёл в Стамбуле 23 июля. Главы российской и украинской делегаций Мединский и Умеров пообщались тет-а-тет, после чего перешли к расширенному формату. Глава ОП Украины Ермак заявил, что Киев хочет, чтобы трёхсторонняя встреча президентов России, США и Владимира Зеленского тоже прошла в Стамбуле.