СМИ узнали, что запланировал Зеленский на выступлении в ООН и к чему готовится Киев «за кулисами»

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН будет требовать усиления международной военной помощи Украине. Об этом пишет Reuters.

«Зеленский будет искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны, в котором он будет больше полагаться на себя», — говорится в публикации.

Также в материале упоминается, что Зеленский намерен просить Трампа о введении новых санкций против России. Однако вероятность подобного исхода мала.