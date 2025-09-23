Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 07:57

СМИ узнали, что запланировал Зеленский на выступлении в ООН и к чему готовится Киев «за кулисами»

Reuters: Зеленский на ассамблее ООН потребует усилить военную поддержку Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский на Генассамблее ООН будет требовать усиления международной военной помощи Украине. Об этом пишет Reuters.

«Зеленский будет искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны, в котором он будет больше полагаться на себя», — говорится в публикации.

Также в материале упоминается, что Зеленский намерен просить Трампа о введении новых санкций против России. Однако вероятность подобного исхода мала.

Зеленский встретился с Китом Келлогом на полях ГА ООН
Зеленский встретился с Китом Келлогом на полях ГА ООН

А ранее новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Россию и Украину к прямым переговорам по урегулированию конфликта. Он отметил, что Соединённые Штаты вложили значительные ресурсы и усилия в урегулирование украинского кризиса.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar