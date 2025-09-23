СМИ узнали, что запланировал Зеленский на выступлении в ООН и к чему готовится Киев «за кулисами»
Владимир Зеленский на Генассамблее ООН будет требовать усиления международной военной помощи Украине. Об этом пишет Reuters.
«Зеленский будет искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны, в котором он будет больше полагаться на себя», — говорится в публикации.
Также в материале упоминается, что Зеленский намерен просить Трампа о введении новых санкций против России. Однако вероятность подобного исхода мала.
А ранее новый постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц призвал Россию и Украину к прямым переговорам по урегулированию конфликта. Он отметил, что Соединённые Штаты вложили значительные ресурсы и усилия в урегулирование украинского кризиса.