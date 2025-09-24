Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 09:38

Песков рассказал о желающих «‎реинкарнироваться» в России

Песков заявил, что американские корпорации готовы возобновить работу в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сразу несколько американских компаний хотели бы вернуться на российский рынок, Москва не имеет ничего против этого. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио РБК, комментируя намерение ExxonMobil снова работать в нашей стране. По словам представителя Кремля, корпорации США лишь «ждут отмашки», чтобы «реинкарнироваться».

«Поверьте мне, это не одна корпорация, которая заинтересована в том, чтобы реинкарнировать своё присутствие на российском рынке», — подчеркнул Песков.

Лавров: Россия готова к диалогу, но к прежним отношениям не вернётся
Лавров: Россия готова к диалогу, но к прежним отношениям не вернётся

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что нефтяная компания ExxonMobil из США, которая ушла с российского рынка в 2022 году, планирует вернуться в РФ для участия в проекте «Сахалин-1». По мнению автора статьи, возвращение частично зависит от президента США Дональда Трампа, который либо добьётся прекращения конфликта на Украине, либо ужесточит санкции.

Только самое значимое и актуальное — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar