Сразу несколько американских компаний хотели бы вернуться на российский рынок, Москва не имеет ничего против этого. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью радио РБК, комментируя намерение ExxonMobil снова работать в нашей стране. По словам представителя Кремля, корпорации США лишь «ждут отмашки», чтобы «реинкарнироваться».

«Поверьте мне, это не одна корпорация, которая заинтересована в том, чтобы реинкарнировать своё присутствие на российском рынке», — подчеркнул Песков.

Ранее издание The Wall Street Journal написало, что нефтяная компания ExxonMobil из США, которая ушла с российского рынка в 2022 году, планирует вернуться в РФ для участия в проекте «Сахалин-1». По мнению автора статьи, возвращение частично зависит от президента США Дональда Трампа, который либо добьётся прекращения конфликта на Украине, либо ужесточит санкции.