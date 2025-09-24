Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в Казахстане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин предлагал Владимиру Зеленскому приехать в Москву для мирных переговоров по Украине, на что сразу был получен отказ. Так представитель Кремля прокомментировал призыв киевского режима устроить высший саммит в Казахстане.

«Почему бы не приехать [в Москву — прим. Life.ru], если ты открыт для диалога?» — сказал Песков в интервью в эфире радио РБК.

Он подчеркнул, что Украина «сыпет большим количеством предложений» о возможном месте переговоров двух стран, однако практического смысла подобные инициативы не имеют. Песков напомнил, что Киевом назывались страны, которые совершенно не приемлемы для Москвы, в том числе Швейцария и Австрия. Он добавил, что эти государства «де-факто не являются нейтральными».

Напомним, Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Казахстане. При этом он не стал объяснять перспективы и цели такой встречи.