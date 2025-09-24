Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 08:46

Песков ответил на предложение Зеленского о встрече с Путиным в Казахстане

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин предлагал Владимиру Зеленскому приехать в Москву для мирных переговоров по Украине, на что сразу был получен отказ. Так представитель Кремля прокомментировал призыв киевского режима устроить высший саммит в Казахстане.

«Почему бы не приехать [в Москву — прим. Life.ru], если ты открыт для диалога?» — сказал Песков в интервью в эфире радио РБК.

Он подчеркнул, что Украина «сыпет большим количеством предложений» о возможном месте переговоров двух стран, однако практического смысла подобные инициативы не имеют. Песков напомнил, что Киевом назывались страны, которые совершенно не приемлемы для Москвы, в том числе Швейцария и Австрия. Он добавил, что эти государства «де-факто не являются нейтральными».

Токаев после встречи с Зеленским призвал искать выход из конфликта на Украине
Токаев после встречи с Зеленским призвал искать выход из конфликта на Украине

Напомним, Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что готов встретиться с российским президентом Владимиром Путиным в Казахстане. При этом он не стал объяснять перспективы и цели такой встречи.

Все самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar