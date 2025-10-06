«Трамп повышает ставки»: Зачем США снова зовут Путина и Зеленского к переговорам

Президент США Дональд Трамп корректирует стратегию в отношении Украины, стремясь переложить ответственность за урегулирование конфликта на Европу и одновременно усилить давление на Москву через процесс нормализации отношений между Вашингтоном и Кремлём. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал глава Анкаринского центра кризисных и политических исследований (ANKASAM) Мехмет Сейфеттин Эрол.

По словам эксперта, Трамп фактически повысил ставки, пытаясь организовать встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского и готов лично принять в ней участие. Ранее американский лидер исключал Зеленского из переговорного процесса, однако теперь вновь пытается вернуть его к обсуждению.

«Перенеся акцент с Украины на Европу, Трамп стремится добиться, чтобы Москва согласилась на переговоры на условиях, выгодных США», — отметил Эрол.

Профессор также подчеркнул, что инициатива по запуску мирного процесса сейчас во многом зависит от Кремля, но Турция по-прежнему готова предложить площадку для переговоров в Стамбуле.