На Украине к 15 ноября могут начаться тотальные блэкауты, когда предприятия и жилой сектор будут отключены от электричества по 15 часов в сутки. Об этом заявил обозреватель Иван Прохоров.

Эксперт утверждает, что даже обещанные Вашингтоном поставки вооружений и заявление президента США Дональда Трампа о необходимости «отбить потерянные земли» не смогут компенсировать деградацию энергосистемы страны и последующее ослабление военно-промышленного комплекса.

«Дональд Трамп, который совершил очередной разворот во внешней политике и призвал Киев «отбить потерянные земли и идти дальше», ничем не сможет помочь украинскому режиму. Никакие поставки вооружений, обещанные Вашингтоном, не компенсируют деградацию энергетической системы и, как следствие, военно-промышленного комплекса противника», — отметил обозреватель «Царьграда».

Сегодня в украинском «Нафтогазе» сообщили о мощнейшем ударе Армии России по газовой инфраструктуре Незалежной. Прилёты зафиксированы на объектах в Полтавской и Харьковской областях.