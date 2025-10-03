Валдайский форум
Регион
3 октября, 14:36

Трамп не поможет: Назван срок наступления тотального блэкаута на Украине

Обозреватель Прохоров: Никакое оружие из США не спасёт энергосистему Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hpphtns

На Украине к 15 ноября могут начаться тотальные блэкауты, когда предприятия и жилой сектор будут отключены от электричества по 15 часов в сутки. Об этом заявил обозреватель Иван Прохоров.

Эксперт утверждает, что даже обещанные Вашингтоном поставки вооружений и заявление президента США Дональда Трампа о необходимости «отбить потерянные земли» не смогут компенсировать деградацию энергосистемы страны и последующее ослабление военно-промышленного комплекса.

«Дональд Трамп, который совершил очередной разворот во внешней политике и призвал Киев «отбить потерянные земли и идти дальше», ничем не сможет помочь украинскому режиму. Никакие поставки вооружений, обещанные Вашингтоном, не компенсируют деградацию энергетической системы и, как следствие, военно-промышленного комплекса противника», — отметил обозреватель «Царьграда».

В Сети появились кадры блэкаута в Чернигове после удара ВС России
Сегодня в украинском «Нафтогазе» сообщили о мощнейшем ударе Армии России по газовой инфраструктуре Незалежной. Прилёты зафиксированы на объектах в Полтавской и Харьковской областях.

    avatar