Украинская газовая компания сообщила о самом мощном ударе по инфраструктуре за всю СВО

Мощный удар по газодобывающей инфраструктуре Украины был нанесён в ночь на 3 октября. Данное заявление сделали представители компании «Нафтогаз».

Глава компании Сергей Корецкий констатировал, что под удар попали производственные мощности, расположенные в Харьковской и Полтавской областях. Значительная часть предприятия получила повреждения. При этом часть из них носит критический характер. Отмечается, что данная атака стала самой масштабной на газодобывающий комплекс с февраля 2022 года. В связи с этим работа ряда объектов на Полтавщине была полностью остановлена.

«Значительная часть наших объектов повреждена. Часть разрушений — критические», — говорится в сообщении.

Прежде Министерство обороны России сообщало о нанесении массированного удара. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины и объекты её газово-энергетической инфраструктуры. Оборонное ведомство подчеркнуло, что эти объекты обеспечивали работу оборонных предприятий, а удары со стороны РФ никогда не нацелены на гражданские комплексы.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли масштабные удары по объектам военной инфраструктуры Украины, включая тяговые подстанции, обеспечивающие железнодорожные перевозки ВСУ на Донбассе. Целями также стали места сборки, хранения и запуска безэкипажных катеров и беспилотников дальнего действия.