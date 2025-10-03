В Сети появились кадры блэкаута в Чернигове после удара ВС России
Обложка © X / UA_oleg
В Сети появились фотографии Чернигова после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. На снимках — обесточенные многоэтажки и стаи птиц, кружащие над городом.
Обесточенный Чернигов. Фото © X / UA_oleg
По данным украинских СМИ, сейчас свет в городе дают по графику «три часа через шесть», однако его не всегда удаётся соблюдать.
Накануне сообщалось, что российский ракетный комплекс «Искандер-М» нанёс удар по месту подготовки к запуску беспилотников в районе Лавы, к востоку от Чернигова. Кроме того, известно, что в населённом пункте перебои с водоснабжением.
