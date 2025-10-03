В Сети появились кадры блэкаута в Чернигове после удара ВС России

В Сети появились фотографии Чернигова после массированных ударов по энергетической инфраструктуре. На снимках — обесточенные многоэтажки и стаи птиц, кружащие над городом.

Обесточенный Чернигов. Фото © X / UA_oleg

По данным украинских СМИ, сейчас свет в городе дают по графику «три часа через шесть», однако его не всегда удаётся соблюдать.