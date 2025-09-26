Чернигов остался без воды после российского удара возмездия

Критическая ситуация с коммунальным обеспечением сложилась в Чернигове, где все объекты водоканала оказались полностью обесточены. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Черниговводоканал».

Авария была зафиксирована в 13:40 по местному времени, что привело к масштабным перебоям в водоснабжении. К 16:00 подача воды начала постепенно восстанавливаться, однако значительная часть потребителей всё ещё оставалась без водоснабжения. Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус подтвердил повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры, вызвавшие перебои в электроснабжении города и района.