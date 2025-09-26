Интервидение
26 сентября, 14:54

Чернигов остался без воды после российского удара возмездия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin

Критическая ситуация с коммунальным обеспечением сложилась в Чернигове, где все объекты водоканала оказались полностью обесточены. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Черниговводоканал».

Авария была зафиксирована в 13:40 по местному времени, что привело к масштабным перебоям в водоснабжении. К 16:00 подача воды начала постепенно восстанавливаться, однако значительная часть потребителей всё ещё оставалась без водоснабжения. Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус подтвердил повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры, вызвавшие перебои в электроснабжении города и района.

Напомним, российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по ключевому полигону ВСУ «Гончаровский» в Черниговской области. В результате были уничтожены подземный штаб, ангары с техникой и контейнеры с беспилотниками дальнего действия, а потери противника оцениваются до 300 военнослужащих. Уничтожение полигона спровоцировало волну критики в украинском сегменте социальных сетей, где местные блогеры и пользователи возложили ответственность за произошедшее на командование ВСУ.

Анастасия Никонорова
