Чернигов остался без воды после российского удара возмездия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lenar Nigmatullin
Критическая ситуация с коммунальным обеспечением сложилась в Чернигове, где все объекты водоканала оказались полностью обесточены. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Черниговводоканал».
Авария была зафиксирована в 13:40 по местному времени, что привело к масштабным перебоям в водоснабжении. К 16:00 подача воды начала постепенно восстанавливаться, однако значительная часть потребителей всё ещё оставалась без водоснабжения. Глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус подтвердил повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры, вызвавшие перебои в электроснабжении города и района.
Напомним, российские войска нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по ключевому полигону ВСУ «Гончаровский» в Черниговской области. В результате были уничтожены подземный штаб, ангары с техникой и контейнеры с беспилотниками дальнего действия, а потери противника оцениваются до 300 военнослужащих. Уничтожение полигона спровоцировало волну критики в украинском сегменте социальных сетей, где местные блогеры и пользователи возложили ответственность за произошедшее на командование ВСУ.
