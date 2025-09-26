Уничтожение крупного украинского полигона «Гончаровский» в Черниговской области спровоцировало волну гневных реакций в украинском сегменте соцсетей. Как сообщили российские силовые структуры, местные блогеры и пользователи обрушились с критикой на командование ВСУ, пишет РИА «Новости».

Основными причинами произошедшего, по мнению комментаторов, названы полное отсутствие ПВО в регионе и неудачное расположение объекта у границы с Белоруссией. Также звучали версии о предателях и плохой работе СБУ под руководством Василия Малюка*.

Представитель ведомства также отметил, что украинские пропагандисты попытались выпустить «антикризисное» видео с задержанием «наводчика». Однако, по его словам, это не смогло перебить гнев из-за того, что две недели назад в Сети уже появлялись кадры с тренировок на этом же полигоне.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска ударили «Искандером» по ключевому полигону ВСУ. По данным источников, уничтожен подземный штаб полигона, ангары с техникой и контейнеры с беспилотниками дальнего действия. Потери противника оцениваются до 300 военнослужащих.

